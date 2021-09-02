Taliban: Çin ana partnerimiz olacak

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’ın yeniden inşasında Çin’in kendilerine yardım edeceğini söyledi.

Taliban Sözcüsü’nün, İtalya’nın önde gelen yüksek tirajlı La Repubblica gazetesinde “Taliban olarak İtalya’nın bizi tanımasını istiyoruz” ve “Çin, bizi finanse edecek” başlıklı röportajı yayımlandı.

Söz konusu röportajda Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda, “Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Çin’in “Kuşak Yol” girişimini önemsediklerini dile getiren Mücahid, “Bu proje, antik İpek Yolu’nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor.” yorumunu yaptı.

Mücahid, bölgede ağırlığı olan önemli bir ortak olarak gördükleri Rusya ile de iyi ilişkileri sürdüreceklerini, Moskova’nın kendileriyle beraber uluslararası barışın koşullarını yaratmaya yönelik ara buluculuk yapmaya devam ettiğini aktardı.