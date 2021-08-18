Taliban: Havalimanındakiler evlerine dönerlerse zarar verilmeyecek

Amerika Birleşik Devletleri’nin askerlerini çekmesi sonrası yönetimi ele geçiren Taliban, basın toplantısı düzenledi.

Taliban sözcüsü kadınların islami kurallar çerçevesinde özgür olacağını söyledi. Uluslararası temsilciliklere zarar vermeyeceklerini belirten Taliban sözcüsü, ” Herhangi bir başka milletten kimseye zarar verilmeyecek” dedi.

Taliban, ilk basın toplantısını düzenledi. Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, “ABD de dahil olmak üzere uluslararası temsilciliklere zarar vermeyeceğiz” dedi.

Taliban sözcüsü, “Bize karşı yıllardır savaşan askerlerin hepsi affedilecek. Herhangi bir başka milletten kimseye zarar verilmeyecek. Havalimanında bekleyelenler evlerine dönerlerse kimse onlara zarar vermeyecek.

Sözcü havalimanında bekleyenlerin evlerine dönmeleri halinde kimsenin onlara zarar vermeyeceğini söyledi.

Taliban sözcüsü, kadınların da hayatın pek çok alanında islami şeriat kuralları çerçevesinde özgürce bulunabileceğini, eğitimlerine devam edebileceğini ifade etti.

Ayrıca Afganistan’ın bundan sonra bir terör üssü olmayacağını vurguladı. Afganistan topraklarının hiç kimseye karşı kullanılmayacağının garantisini verdi.

Afganistan’ın uyuşturucudan arındırılmış bir ülke olacağını belirten sözcü bugüne kadar 20 yıldır Taliban’a karşı savaşan tüm askerlerin de affedildiğini duyurdu.

Ayrıca sözcü Mujahid, ülkenin doğal kaynaklarının Afganistan’ın yeniden inşaası ve kalkınması için kullanılacağını söyledi ve herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ekonomiyi canlandırmayı ve ülkedeki refahı artırmayı hedeflediklerini açıkladı.