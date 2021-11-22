Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası yönetime geçen Taliban, kadınların dizilerde oynamasını yasakladı.

Afganistan’da Taliban, televizyon kanallarına sekiz yeni kural içeren bir genelge gönderdi. Kadınlara yönelik önemli kısıtların yer aldığı bu kurallara göre, artık kadın oyuncular Afgan dizilerinde yer almayacak. Bununla birlikte kadın gazetecilerin ve muhabirlerin de örtünmesi zorunlu olacak.

Afganistan’da kadınların televizyon dizilerinde yer almaları, Taliban hükümeti tarafından getirilen yeni kurallara göre yasaklandı. Yayımlanan yeni kılavuzda ne tür bir örtü kullanılacağı belirtilmese de, kadın gazetecilere ve sunuculara da ekranda başörtüsü takmaları emredildi.

Bununla birlikte, muhabirler bazı kuralların belirsiz olduğunu ve yoruma açık olduğunu söyledi. Ayrıca, Ağustos ortasında Afganistan’da iktidarı ele geçiren Taliban’ın kademeli olarak sert kısıtlamalar getirmesinden korktuklarını söylediler.

ABD ve müttefik güçlerin ayrılmasının ardından kontrolü ele geçiren Taliban, hemen kız çocuklarına ve kadınlara evde kalmalarını emretmiş, gerekçe olarak Taliban askerlerinin kadınlara nasıl davranacağını bilmemesini göstermişti.

1990’lardaki önceki yönetimleri sırasında, kadınlar eğitimden ve işyerlerinden men edilmişti.