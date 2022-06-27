Taliban: Yardımlara karışmayacağız

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesiyle Afganistan’da yönetime geçen Taliban, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Taliban yöneticileri, Afganistan’daki depremin ardından gönderilecek yardımların dağıtımına müdahale edilmeyeceğini açıkladı.

AFP’nin dün geçtiği habere göre yetkililer, uluslararası kuruluşların çalışmalarına karışılmayacağını ve sadece yardım edileceğini söyledi.

Paktika vilayetinde 22 Haziran’da 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Depremde bini aşkın kişi yaşamını yitirirken pek çok kişi evsiz kaldı.

Afetin ardından Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar Afganistan’a yardım gönderdi.

Türkiye, Katar, İran ve Pakistan gibi ülkeler de Kabil’e yardım eli uzattı.

Ancak yardım kuruluşları geçmişte, Taliban yetkililerinin yardımı kendilerini destekleyen kişilere göndermeye çalışmasından şikayetçiydi. Örgütün, yardımı bizzat dağıtarak itibar kazanmaya çalıştığı belirtiliyordu.

Depremin vurduğu Paktika’daki üst düzey Taliban yetkililerinden Han Muhammed Ahmet ise yardım kuruluşlarına müdahale edilmeyeceğini vurguladı:

Dünya Gıda Programı, UNICEF, Birleşmiş Milletler veya uluslararası toplum.. Dağıtımı kendileri yapacak. Üyelerimiz yardım için her zaman yanlarında olacak.