Taliban’dan açıklama: 31 Ağustos’a kadar çıkın

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’nin Afganistan’daki tahliyesini Biden yönetiminin tüm Amerikan birliklerini geri çekmek için belirlediği 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini açıkladı. Taliban sözcüsü, ABD’nin olası bir erteleme talebini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Son dakika haberi! Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’daki son duruma ilişikin açıklamalarda bulunuyor.

Mücahid, ABD’nin Afganistan’daki personelini daha önce belirlenen 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini ve ülkedeki tüm yabancıların bu tarihe kadar gitmesini istediğini açıkladı.

Mücahid, ayrıca doktor ve mühendis gibi eğitimli ABD’nin eğitimli Afganların tahliyesini özendirmemesi çağrısında bulundu.

Mücahid’in açıklamalarından satır başları;

Kabil havalimanındaki kalabalık geri dönebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.