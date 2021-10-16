Taliban’dan Ankara ziyareti için ilk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası yönetime geçen ve Ankara’ya heyet gönderen Taliban’dan açıklama geldi.

Muttaki şöyle konuştu:

”Afganistan’daki yeni devletin resmen tanınmaması DAEŞ’e yarıyor. Dünya ülkeleri bir taraftan Afgan halkını kontrol edin, göç etmesinler diyor. Bir yandan da hükümeti resmen tanımayarak DAEŞ’a moral veriyorlar. Bu durum ne Afganistan ne de dünyanın menfaatine bir durumdur.”

Muttaki, Türk yetkililerle bir sonraki görüşmeleri Kabil’de yapmayı istediklerini de söyledi.

Muttaki, ”Türkiye, sahip olduğu imkanlarla yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konularında ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir” dedi.