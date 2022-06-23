Taliban’dan yardım çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası yönetime gelen Taliban, deprem sonrası yardım çağrısında bulundu.

Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle ekonomisi çöken, uluslararası yardımları kesilen Afganistan deprem felaketi yaşadı. Binden fazla insanın öldüğü deprem için Taliban her türlü yardımı kabul edeceklerini duyurdu.

Deprem, ülkede nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri vururken sarsıntılar başkent Kabil dahil olmak üzere Host, Paktia, Paktika, Gazni, Logar ve Nangerhar gibi vilayetlerde de güçlü şekilde hissedildi.

Ancak insan kaybı ve maddi hasar çok büyük oranda Paktika vilayetinin Pakistan sınırında, sıfır noktasında bulunan Giyan ve Bermel ilçeleri ve köylerinde yaşandı

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Havanın kararması, ilçe merkezleri ve köylerde elektriğin olmaması ve yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar verildi.

TALİBAN YARDIM İSTEDİ

ABD’nin çekilmesiyle ülkeyi ele geçiren Taliban deprem sonrası yardım çağrısında bulundu.

Ekonomik zorluklar yaşayan Kabil yönetimi her türlü yardıma açık olduklarını söyledi.

Taliban’ın üst düzey yöneticilerinden biri deprem bölgesine ulaşamadıklarını açıkladı.