More
Gündem

Talihsiz Kaza: Bijon Anahtarı Ölüm Getirdi

talihsiz-kaza-bijon-anahtari-olum-getirdi

TRAJİK KAZA ANINI BELİRLEYEN OLAY

Tokat’ta, lastik değiştirmeye çalışan 37 yaşındaki Metehan Tekin’in yaşadığı talihsiz olayda bijon anahtarının fırlaması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Erek Mahallesi’nde saat 12.00 civarında gerçekleşti. Evli ve bir çocuk babası olan Metehan Tekin’in kullandığı 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi’nde seyir ederken sağ ön lastiği patladı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELİYOR

Otomobili yol kenarına çeken Tekin, lastiği değiştirmek amacıyla aracı kriko ile kaldırdı. Lastik vidasını sökmeye çalışırken bijon anahtarının fırlaması sonucunda Tekin başına darbe aldı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ambulans ile Tekin, Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Gençliğe Dönmek İsteyenlerin Cevapları”

Gençlik döneminde sıkça ertelenen hayaller ve alınan yanlış kararlar, ilerleyen yaşlarda pişmanlık duygusunu besliyor. Gençliğiniz geri gelse, neleri değiştirmek istersiniz?
Manşet

Fred’in Karadeniz’deki Başarıları Ve Golü

Fenerbahçe'de son iki sezonda 7 gol atan Fred, bu gollerin 6'sını Trabzon ve Rize'deki deplasmanlarda kaydetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.