Talihsiz Kaza: Bijon Anahtarı Ölüm Getirdi

TRAJİK KAZA ANINI BELİRLEYEN OLAY

Tokat’ta, lastik değiştirmeye çalışan 37 yaşındaki Metehan Tekin’in yaşadığı talihsiz olayda bijon anahtarının fırlaması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Erek Mahallesi’nde saat 12.00 civarında gerçekleşti. Evli ve bir çocuk babası olan Metehan Tekin’in kullandığı 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi’nde seyir ederken sağ ön lastiği patladı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELİYOR

Otomobili yol kenarına çeken Tekin, lastiği değiştirmek amacıyla aracı kriko ile kaldırdı. Lastik vidasını sökmeye çalışırken bijon anahtarının fırlaması sonucunda Tekin başına darbe aldı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ambulans ile Tekin, Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.