Talisca, Bahia’ya dönüş hakkında konuştu

TRANSFERE DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Talisca, ayrılığa yeşil ışık yakarak, “Ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım ve bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün değişti. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır” ifadesini kullandı.

GELECEĞİ HAKKINDAKİ DÜŞNCELERİ

Talisca’nın Al Nassr’dan Suudi Arabistan’a gidebileceği ancak Fenerbahçe’ye söz verdiği belirtti. “Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim” dedi. Brezilya’ya dönüşüyle ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Talisca, “Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez” açıklaması yaptı.

KARİYER HEDEFLERİ VE AİLE BAĞLANTILARI

Talisca, altı ay önce Al-Nassr’dan karşılıklı anlaşarak ayrıldığını ve o süreçte Bahia ile bir görüşme yaptığını kaydetti. “Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sıklıkla iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, “15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır” ifadelerini de ekledi.