Talisca, Brezilya’ya Dönmeyi Düşünmüyor

ANDERSON TALISCA’NIN BİLDİRDİKLERİ

Fenerbahçe’nin geçmiş sezonun devre arasında transfer ettiği Anderson Talisca’nın, Brezilya’ya geri döneceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Anderson Talisca, bu konu hakkında Brezilya’nın TNT Sports kanalına açıklamalarda bulundu. Brezilya Ligi’nde mücadele eden Corinthians ve Gremio ile adı anılan 31 yaşındaki futbolcu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

GELECEĞİNE YÖNELİK PLANI

Transfer durumu üzerine yorum yapan Talisca, “Şu anda Brezilya’ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe’ye odaklandım. Tek hedefim Şampiyonlar Ligi.” şeklinde ifadelerde bulundu. Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 25 maçta görev yapan Talisca, bu karşılaşmalarda rakip kalelere 13 gol atma başarısı gösterdi.