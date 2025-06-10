Talisca, Fenerbahçe’ye Söz Verdi

ANDERSON TALISCA’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan takımı Al Nassr’dan transfer olan Anderson Talisca, önemli açıklamalarda bulundu. Jogo Aberto’ya konuşan Talisca, Al Nassr’dan ayrıldıktan sonra Bahia’ya dönme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti. Al Nassr’a Suudi Arabistan’a gidebilme olasılığının yanında, Fenerbahçe’ye söz verdiğini ifade etti. “Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim.” şeklinde konuştu.

BREEZİLYA’YA DÖNÜŞÜ VE KARIYERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Brezilya’ya dönüşüne dair gelen soruları yanıtlarken, Anderson Talisca “Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez.” dedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sözlerine devam eden Talisca, “Altı ay önce, Al-Nassr’dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ancak kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.” diyerek düşüncelerini sonlandırdı.