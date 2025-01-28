Talisca Fenerbahçe’ye Transfer Oldu

FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, Anderson Talisca transferinin resmi duyurusunu yaptı.

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ DETAYLARI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz” denildi. Talisca’nın takımda gösterdiği performans, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.