Talisca, Fenerbahçe’ye gidiyor

- Reklam -

Beşiktaş’ta forma giyen Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiası heyecan yarattı.

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Tarık Hodziç, “Ben yıllar önce Edin Dzeko’yu getirdim Galatasaray’a, alın bunu dedim ama almadılar. Sonra dünya yıldızı oldu bu futbolcu. Şans, kader, kısmet işte… Şimdiki kadroda iyi futbolcular var ama bazıları da dökülüyor.”

Birçok gazete ve internet sitesinde de haber yayınlanır: Neymar ve Türkiye… Süper Lige veda eden ve Bank Asya 1. Liginde mücadele edecek olan Diyarbakırspor bombayı patlattı… Diyarbakırspor Brezilya U-17 takımında forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Kulüp Başkanı Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar’ın… diye ilerliyordu haber.

“Diyarbakırspor Brezilya U-17’de forma giyen Neymar Da Silva ile anlaştı. Transfer sponsorların katkısı ile bitirilecek. Başkan Çetin Sümer 18 yaşındaki Neymar’ın Diyarbakırspor’da iyi işler yapacağını söyledi”

Rayo Vallacano takımında kiralık oynadıktan sonra kulübü Atletico de Madrid’e geri döndüğü dönemde Beşiktaş’ta oynaması için cazip bir teklif aldığını hatırlatarak, “Her şey yolunda gidiyordu, taraflar anlaşmıştı. Ciddi bir sakatlık geçirmem bu transferin olmasını engelledi. 2011 yılında Türkiye’ye (Beşiktaş) transfer olmam an meselesi iken ani bir sakatlık geçirdim ve takımda kaldım. Yani Tanrı benim Siyah-beyazlı kulüpte futbol oynamamı istemedi.

Medipol Başakşehir’in genç oyuncusu Cengiz Ünder’i halı sahada keşfeden hocası Ersoy Or anlatıyor; “Cengiz Ünder’i Galatasaray’a Florya’ya götürdüm. Cengiz’i idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama yaşı küçük olması nedeniyle ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü. Geri döndükten sonra Galatasaray, her gün babasını ve beni aradı. ‘Ne yapın edin Cengiz’i bize getirin’ dediler. Babası döndükten sonrada ‘Hocam götürelim çocuğu bir takıma’ dedi. Bucaspor’da benim arkadaşım vardı. Cengiz Ünder çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray’da oynamasını isterdim. Ama şu anda oynadığı takım ligin en iyi takımı bana göre. Milli takımda da oynuyor. Allah yolunu açık etsin”

FANATİK