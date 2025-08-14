Talisca, Flamengo ile görüştü

FENERBAHÇE’DE TALISCA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZLİK TAŞIYOR

Süper Lig takımı Fenerbahçe’nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin geleceği hakkında belirsizlik yaşayan Talisca’nın, yeni sezondaki performansı da dikkatle takip ediliyor.

FLAMENGO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Talisca ülkesi Brezilya’nın takımlarından Flamengo ile temas kurmaya başladı. 31 yaşındaki oyuncunun bu yaz transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korusa da, Talisca’nın bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.