Beşiktaş, Al Nassr forması ile ter döken tecrübeli oyuncu Anderson Talisca ile görüşmeler başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden takviye yapılmasını da istedi. Tecrübeli hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi’den en öncelikli isteği ise Anderson Talisca oldu.

Şenol Güneş’in isteği üzerine Talisca’nın menajeriyle görüşmelere başlayan Siyah – Beyazlı yönetim, Brezilyalı yıldızdan da fedakarlık bekliyor.

Talisca, kulübü Al-Nassr’dan 7 milyon euro alıyor. Beşiktaş’ın verebileceği en yüksek rakam ise 3 milyon euro. Beşiktaş’ı her fırsatta özlediğini dile getiren Talisca’nın bu teklife en kısa sürede cevap vermesi bekleniyor.

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Talisca, geçtiğimiz ay ayrılmak istediğini bildirmiş ve alacaklarına karşılık bonservisini talep etmişti