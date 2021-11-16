Ünlü futbolcu Anderson Talisca ile ilgili açıklama geldi.

Ünlü futbolcu Anderson Talisca’nın yeniden Beşiktaş’a döneceği iddiaları ile ilgili açıklama geldi.

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve 1 şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca, Siyah Beyazlıların Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş’tan ayrılarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou’ya transfer olan Anderson Talisca, Çin’de 2018-2021 yıllarında 65 maça çıktı ve 39 gol atarken 8 asist yaptı.

Al-Nassr’a imza attı

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr’a transfer olan Anderson Talisca 12 maçta 6 gol atarken 3 asist yaptı ve takımının en önemli silahlarından biri haline geldi. Fakat Talisca’nın Al-Nassr’da mutsuz olduğu ve yaşanan mali kriz sebebiyle takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiaları sonrası resmi açıklama

Arap basınında yer alan haberlerde Anderson Talisca için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın pusuda olduğu ve Brezilyalı yıldızın kararına göre girişimlere başlayabilecekleri aktarılmıştı. Al-Nassr’dan Talisca’nın Türkiye’ye transferi için resmi açıklama geldi.

‘Haberler asılsız’

Al-Nassr kulübü yetkilisinin Erem News adlı siteye yaptığı açıklamada Talisca’nın Al-Nassr’dan ayrılma gibi bir niyetinin olmadığı ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.