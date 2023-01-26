Talisca ile yeni sözleşme

Uzun süre Beşiktaş’ta forma giyen ve 2021 yılından bu yana Al Nassr için ter döken Talica ile yeni sözleşme imzalandı.

2021’den bu yana Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2016-2018 arasında Beşiktaş formasını giymişti

Al Nassr, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca’nın sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmak istiyor. Suudi Arabistan ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Al Nassr, Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre, Al Nassr, Talisca’nın 2024’te bitecek sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmak istiyor.

Al Nassr’ın ayrıca, yeni sözleşmede Talisca’nın yıllık ücretine önemli bir miktarda zam yapmayı planladığı kaydedildi.

Başarılı futbolcu, Suudi Arabistan’da bu sezon 13 maçta 12 gol kaydetti.