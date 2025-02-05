Talisca Kadıköy’de Gecenin Yıldızı Oldu

FENERBAHÇE ERZURUM FK’YI YENİ TRANSFERİYLE AĞIRLADI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 2. maçında Erzurum FK ile Kadıköy’de karşılaştı. Maçta sarı-lacivertli forma altında ilk kez 11’de görev alan yeni transfer Anderson Talisca, takımını öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, savunmanın arkasına koşu yapan Anderson Talisca’ya mükemmel bir pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, ayak içi ile topu sol köşeye yerden bıraktı ve Fenerbahçe’ye 1-0’lık üstünlüğü sağladı.

MOURINHO, ANDERSON TALISCA İÇİN FIRSAT DEMİŞTİ

Talisca’nın performansı, teknik direktör José Mourinho’nun oyuncu hakkında “O, büyük bir fırsat” ifadesini hatırlatıyor. Bu gol, Talisca’nın Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü olurken, hem taraftarları hem de teknik ekip için önemli bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe’nin bu galibiyetle yoluna devam etmesi, takımın moral ve motivasyonunu da artırıyor.