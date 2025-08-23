Talisca, Kocaelispor’a Karşı Gol Attı

TALISCA’DAN GOL PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon ilk defa 11’de yer aldığı maçta gol mutluluğu yaşadı ve 4. karşılaşmasında 2. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, ev sahibi olduğu maçta Kocaelispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki mücadelelerinde Feyenoord, Benfica ve Göztepe karşısında sonradan oyuna dahil olan Talisca, Kocaelispor maçına ise ilk 11’de başladı. Feyenoord’un karşısında bir kez gol atan Talisca, Göztepe deplasmanında ise uzatma dakikalarında penaltı atışını değerlendiremedi.

ETKİLİ PERFORMANS VE GOLLER

Kocaelispor karşısında etkileyici bir oyun sergileyen Talisca, birçok kez kaleyi yokladı ve bir şutunu da direkte patlatmayı başardı. 66. dakikada Oğuz Aydın’ın ortasıyla kafayla golü buldu. Ancak 76. dakikada attığı diğer gol, pozisyon başlangıcındaki faul nedeniyle VAR tarafından iptal edildi. Talisca, yeşil-beyazlılar karşısında 84. dakikada İrfan Can Kahveci’ye yerini bırakarak sahadan ayrıldı.

