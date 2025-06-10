Talisca’nın Ayrılığının Beklentileri Artıyor

TRANSFERE DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin devre arsında kadrosuna kattığı Anderson Talisca dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Talisca ayrılığa kapı aralayarak, “Ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bu hedeflerime Bahia’da da ulaşabileceğimi biliyorum. 15 yıldır Brezilya dışında yaşamaktan dolayı ailevi açıdan zorluk yaşıyorum. Ancak kulüp olarak Bahia şu anda değişti. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.” diyor.

GELECEK PLANLARI ÜZERİNE YORUMLAR

Talisca, Al Nassr’dan Suudi Arabistan’a gidebileceğinden bahsetse de Fenerbahçe’ye söz verdiğini ifade ediyor. “Bahia’ya devre arasında dönebilirdim, ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim. Kulüp başkanıyla bu konuda konuştum. Tüm Türkiye seferber oldu çünkü rakip takımda oynamıştım, bu nedenle sözümü verdim.” şeklinde konuşuyor.

BRAZİLYA’YA DÖNÜŞÜ VE GELECEK HEDEFLERİ

Brezilya’ya dönüşüyle ilgili soruları yanıtlayan Talisca, “Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıl, yani 6 ay içinde ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu durum sadece bana değil, kulübe de bağlı. Hem kulüp hem de kariyerim için büyük bir dönüşüm olacağını biliyorum. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemiyor.” ifadelerini kullanıyor.

Talisca sözlerine devam ederek, “Altı ay önce Al-Nassr’dan karşılıklı olarak ayrılma kararı aldığımızda Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sık sık iletişimdeyiz ve o da menajerim Carlos ile devamlı konuşuyor. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz. Kariyerimde ulaşmak istediğim hedefler var ve bunları Bahia’da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta olmak zorluk yaratıyor. Ancak Bahia şu anda çok değişti, harika bir organizasyona sahip.” sözlerini ekliyor.