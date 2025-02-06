Talisca’nın F.Bahçe Tarihindeki Unutulmaz Golü

TAKIM TARİHİNE GEÇİŞ

Fenerbahçe’de ilk kez gol atan Talisca, sarı-lacivertli kulübün tarihine önemli bir katkı sağladı. Fenerbahçe’nin resmi maçlardaki 4 bininci golünü atan Sambacı, bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

Cenk ile birlikte yaşadıkları gol sevinci hakkında, “Cenk ile gol sevincine alışığız. Gol atarsak sözleşmiştik. Yeniden yaptığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İSMAL’DEN DEĞERLENDİRME

Maç sonrası İsmail, “İki haftadır sahada kendimi iyi hissediyorum. Stadımızda oynamayı özlemiştim. Alışık olmadığım bir mevkide oynadım ama görevim neyse onu yapmaya çalışıyorum” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.