Talisca’nın Kötü Performansının Nedeni Açıklandı

FENERBAHÇE’DE TALISCA TARTIŞMALARI

Fenerbahçe’nin devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Anderson Talisca, beklentileri karşılayamayan performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Son olarak lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 9’a çıkmasına neden olan 0-0 sona eren Samsunspor maçındaki etkisiz oyunu, sarı-lacivertli taraftarları öfkelendirdi.

TALISCA’NIN YENİ MÜZİK PROJESİ

Talisca’nın kötü performansının arkasındaki neden ise oldukça ilginç. Müzik kariyerine ‘Spark’ adıyla başlayan futbolcunun, piyasaya çıkacak yeni şarkısına yoğunlaştığı belirtiliyor. Brezilya’daki Nine Four Records ile çeşitli projelere imza atan Talisca, yeni parçası için sabırsızlanıyor. Drake, Matuê ve Ty Dolla Sign gibi sanatçılardan ilham aldığını söyleyen Talisca, Anezzi iş birliği ile hazırladığı “Neurose” adlı parçayı 19 Mart’ta yayınlamaya hazırlanıyor.

ŞARKIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Talisca, yeni parçası hakkında, “Bu şarkının çok sokak havası var, biliyor musunuz? Sokaklardan gelen otantik bir enerji taşıyor. Çok fazla düşünceden geçiyoruz. Bu şarkı özgürlük duygusunu, bizim için en iyi olanın peşinden gitme duygusunu getiriyor. Çok fazla güç ve tavır içeren bir beste” açıklamalarında bulundu. Ancak, bu açıklamaları kötü performansıyla birleşince taraftarların tepkisini artırdı.

KARİYERİ VE SÖZLEŞMESİ

Bu sezonun devre arasında Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 12 maçta 558 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu süreçte 4 gol atma başarısını gösterdi. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş olan Talisca’nın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.