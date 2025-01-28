Talisca’nın Sözleşme Detayları Ortaya Çıktı

FENERBAHÇE’DE SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. Ara transfer döneminin en etkin takımlarından biri olan Fenerbahçe, son olarak Anderson Talisca’yı İstanbul’a getiriyor. Brezilyalı futbolcunun transferi, camiada büyük bir heyecan yaratırken, sözleşme detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fenerbahçe, hızlı bir başlangıç yaparak kadrosuna Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi iki önemli ismi eklemişti. Sarı-lacivertli ekip, bu transferlerin hemen ardından Süper Lig’de fırtına gibi esen Anderson Talisca’yı renklerine kattı.

TRANSFER AÇIKLAMALARI VE TARAFTAR İLGİSİ

Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Anderson Talisca İstanbul’da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek amacıyla İstanbul’a geldi.” Talisca, Atatürk Havalimanı’na iniş yapar yapmaz binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Kendisine yöneltilen bu yoğun ilgi karşısında oldukça memnun kalan Talisca, taraftarlara selam vermeyi ihmal etmedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Talisca’nın transferiyle ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE MALİ ŞARTLAR

Hürriyet’in Suudi basınından elde ettiği bilgilere göre, Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın transferi için Al Nassr’a ve kendisine önemli rakamlar ödeyecek. İşte Anderson Talisca’nın sözleşme detayları: – Al Nassr’ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon Euro – 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon Euro – Özel şoför, özel aşçı ve iki yardımcı – 2024 model lüks VİP araç – Brezilya’ya seyahat etmesi için yılda birkaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti – 400 bin dolar değerinde kira desteği – Çocuklarının tüm eğitim masrafları.