Talisca’ya Verilen Sarı Kart Tepki Çekti

FENERBAHÇE’NİN PENALTISIZ KALDIĞI POZİSYON TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç temsilcisi Rangers ile deplasmanda mücadele etti. Fenerbahçe’nin penaltı beklediği bir durum, maçın hakeminin verdiği kararla birlikte tartışmalara yol açtı.

TAKIM ÖNEMLİ ANLAR YAŞADI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girerken Jefte’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas, bu anda oyunu durdurdu ve Talisca’yı aldatmaya yönelik hareket ettiği gerekçesiyle sarı kartla cezalandırdı. Fenerbahçe cephesi bu karar karşısında tepki gösterdi. Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinden yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

HAREKETLER TARTIŞILDI

Maçın ilerleyen dakikalarında yaşananlar kadar bu pozisyon da dikkat çekti. Fenerbahçe’nin başı çeken oyuncularının tepkileri, maçın sıcak anlarında izleyicilerin gözünden kaçmadı.