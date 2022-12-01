Talisca’ya tepki: Sınır dışı edilmeli

Suudi Arabistan’da teknik direktör Herve Renard’ı eleştiren Anderson Talisca’ya tepki yağdı.

2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’i yenerek büyük ses getiren Suudi Arabistan’da teknik direktör Herve Renard’ın oyuncu tercihlerini eleştiren Anderson Talisca, büyük tepki topladı.

ir dönem formasını giydiği Beşiktaş’ta taraftarların ev sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, kariyerinde flaş bir karar alarak Çin’e gitmişti.

Bu ülkeden de Suudi Arabistan’a transfer olan Talisca, 2021’den bu yana Al Nassr’da forma giyiyor.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard’ı eleştiren Anderson Talisca’ya, Suudi basınından sert tepki geldi.

“Krallık’tan sınır dışı edilmeli”

Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan teknik direktörü Renard’ı, 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin ile oynanan maçtan önce eleştirdi. Renard’ın kadroya, 9 tane Al-Hilal oyuncusu almasına sert tepki gösterdi.

Mesaj öncelikle dikkat çekmedi ancak Suudiler, Arjantin’i 2-1 yenince Talisca büyük tepki aldı.

Suudiler, Talisca’nın Suudi Arabistan’ın Arjantin maçındaki dizilişine yönelik eleştirisini, milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmakla suçlarken “Brezilyalı oyuncu Krallık’tan sınır dışı edilmeli” ifadelerini kullandılar.