Tam Ay Tutulması Görsel Şöleni

KANLI AY TUTULMASI GÖZLEMLENDİ

Tam Ay tutulması sırasında ortaya çıkan ve halk arasında “Kanlı Ay” olarak bilinen bu nadir gök olayı, dünyanın birçok yerinde görsel bir şölen oluşturdu. Tam Ay tutulması ile Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girerek “Kanlı Ay” görüntüsünü oluşturdu ve bu durum, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerden gözlemlendi. Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’nın farklı kesimlerinde bu eşsiz anlar kameralara yansıdı.

AY’IN KIZIL TONLARI ÇIÇLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLDİ

Ay’ın kızıl ve turuncu tonlarda görünmesi, özellikle kırsal alanlar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden çıplak gözle net bir şekilde gözlemlenebildi. Bu doğal olay, izleyicilere büyüleyici anlar yaşattı ve birçok kişi bu tarihi anı fotoğraflamak için dışarı çıktı.

SONRAKİ TAM AY TUTULMASI TARİHİ

Bir sonraki tam Ay tutulmasının 2-3 Mart 2026’da gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tutulmanın, Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ile Arktik ve Antarktika gibi geniş bir alanda gözlemlenebileceği ifade ediliyor.