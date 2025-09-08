Tam Ay Tutulması Gözlemlendi Kocaeli’de

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DE İZLENDİ

Halk arasında kırmızı tonları nedeniyle ‘kanlı ay’ olarak adlandırılan tam ay tutulması, dün akşam Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gözlemlendi. Ayın, Dünya’nın gölgesine girmesi sonucu ortaya çıkan ve kızıl-turuncu renk tonlarına dönüşen bu nadir gök olayı, aynı zamanda Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’da da görsel bir şölen oluşturdu.

TAM TUTULMA EVRESİ

Türkiye saati ile dün saat 19.28’de parçalı tutulma ile başlayan bu gök olayı, saat 20.30’da ayın Dünya’nın gölgesine tamamen girmesi ile en belirgin halini aldı. Yaklaşık 1 saat 22 dakika süren tam tutulma evresinde ay, bakır kırmızı bir renge dönüştü. Kocaeli’de de yoğun bir ilgiyle takip edilen ‘kanlı ay’, özellikle kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde çıplak gözle net bir şekilde görüldü. Birçok vatandaş bu eşsiz anları fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile kaydetti.