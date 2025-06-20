Tam Finans, İskenderun Şubesi’ni Taşıdı

KOBİ’LERİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARINA HIZLI ÇÖZÜMLER

Tam Finans, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunmak amacıyla İskenderun Şubesi’ni yeni adresine taşıdığını duyurdu. Türkiye’nin her ilinde hizmet sunma hedefine sadık kalarak, şubelerini güçlendirmeye devam eden bu kurum, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından bina hasar gördüğü için konteynerde hizmet vermekte olan İskenderun şubesini yeni adresine taşıdı. Dünya Bankası’nın finans kuruluşu IFC, Tam Finans’ı Yılın KOBİ Finansman Sağlayıcı Şirketi olarak seçti. Tam Finans, yıl sonuna kadar ülke genelinde toplamda 49 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

YENİ ŞUBE AÇILIŞLARI VE MEVCUT ŞUBELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Tam Finans, yeni şubeler açmak için faaliyetlerine devam ederken mevcut şubelerin güçlendirilmesine de azami önem veriyor. İskenderun Şubesi’nin yeni adresinde gerçekleştirilen açılışta konuşan CEO Hakan Karamanlı, “Müşteri sayısını artırmanın yolu şubeleşmeden geçiyor. Bir yandan mevcut şubelerimizi yenilerken, diğer yandan yeni şube açılışlarımızı sürdürüyoruz. Böylece şu an 44 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 49’a çıkartarak müşteri sayımızı 70 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Türkiye’nin her köşesine ulaşma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım, mikro KOBİ’lere sunduğumuz finansal çözümleri daha erişilebilir hale getirecek” dedi.

İSTİHDAM HEDEFLERİ VE YENİ MEZUNLARA YATIRIM

Tam Finans, geçtiğimiz yıl 51 bin farklı işletmeye toplamda 1.5 milyar dolar finansman desteği sağladı. Şu anda 900 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Karamanlı, “Sahadaki 600 kişilik ekibimizle işletme sahipleriyle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz. Yıl sonuna kadar istihdam sayımızı 1.000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, “Gençlere Yatırım Yapıyor, Birlikte Büyüyoruz” vurgusunu yaparak, her şartta müşterilerinin yanında olduklarını ve sahada hızlı çözümler ürettiklerini vurguladı. Son bir yılda 100 yeni mezunu ekibe dahil ettiklerini ve onları adeta bir okul gibi eğittiklerini söyledi.

MÜŞTERİLERİN YANINDA OLMAK

Depremler sırasında İskenderun şubesinin zarar görmesine rağmen bölgedeki faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Çelikcan, “Hizmetlerimizi konteyner şubede kesintisiz sürdürdük. Şimdi ise yeni adresimizde daha güçlü bir yapıyla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte maalesef canımız arkadaşımız Mesut Kılınç’ı kaybettik. Onun anısını yaşatmak adına genel müdürlüğümüzde bir odaya ismini verdik” dedi. Ayrıca Çelikcan, bölgedeki faaliyetlerini yalnızca bir hizmet noktası olarak değil, uzun vadeli bağlılık ve sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

MERSİN ŞUBESİ DE YENİ ADRESİNE TAŞINDI

Tam Finans, aynı zamanda Mersin Şubesi’ni de yeni adresine taşıdığını açıkladı. Hayati Çelikcan, “Mersin Şubesi’nde kadın çalışan oranı yüzde 72’ye ulaştı. Bu oran, kadınlara yönelik fırsat eşitliği yaklaşımının ve sahadaki aktif rollerinin güçlü bir göstergesi. Başarı hikayemiz, Tam Finans’ın yalnızca istihdam değil, aynı zamanda kariyer gelişimi ve liderlik fırsatları sunma konusundaki kararlılığını da gösteriyor” diye konuştu.