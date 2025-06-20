Tam Finans, İskenderun Şubesi’ni Taşıdı

YENİ ADRESE TAŞINAN İSKENDERUN ŞUBESİ

KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan Tam Finans, İskenderun Şubesi’ni yeni adresine taşıdığını açıkladı. Türkiye’nin her ilinde hizmet verme vizyonuyla şubelerini güçlendirmeye devam eden Tam Finans, 6 Şubat depreminde bina hasar gördüğü için konteynerde hizmet vermeye devam eden İskenderun şubesini yeni adresine taşıdı. Dünya Bankası’nın finans kuruluşu olan IFC tarafından Yılın KOBİ Finansman Sağlayıcı Şirketi seçilen Tam Finans, yıl sonuna kadar ülke genelinde 49 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Güçlü mali yapısı ve dijital altyapısının yanı sıra teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımıyla başarı hikayelerine yenilerini ekleyen Tam Finans, İskenderun şubesini yeni adresine taşıdı.

MÜŞTERİ SAYISINI ARTTIRMA HEDEFİ

Bir yandan yeni şubeler açma çalışmalarını sürdüren Tam Finans, mevcut şubelerin güçlendirilmesi için de azami özen gösteriyor. İskenderun Şubesinin yeni adresindeki açılış töreninde konuşan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, her ay 50-60 bin müşteri ziyaret ettiklerini belirtti. “Müşteri sayısını artırmanın yolu şubeleşmeden geçiyor. Bir yandan mevcut şubelerimizi yenilerken diğer yandan da yeni şube açılışlarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede şu an 44 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 49’a çıkararak, müşteri sayımızı 70 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Türkiye’nin her köşesine ulaşma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım mikro KOBİ’lere sunduğumuz finansal çözümleri daha erişilebilir hale getirecek” dedi. Geçtiğimiz yıl 51 bin farklı işletmeye toplamda 1.5 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Karamanlı, “Şu anda 900 kişilik bir ekibe sahibiz ve sahadaki 600 kişilik ekibimizle işletme sahipleriyle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz. Yıl sonuna kadar istihdam sayımızı 1.000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YATIRIM YAPMA HEDEFİ

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, “Gençlere Yatırım Yapıyoruz, Birlikte Büyüyoruz” diyerek KOBİ’lerin bulunduğu her yerde var olma vizyonları doğrultusunda büyüme yolculuklarını büyük bir heyecanla sürdürdüklerini ifade etti. Başarılarının en önemli kaynağının her şartta ve tam zamanında müşterilerinin yanında olan, işlerini doğru yapan, hızlı çözüm üreten saha ekibi olduğunu belirtti. “Özellikle gençlere yatırım yapıyoruz. Son bir yılda 100 yeni mezunu ekibimize dahil ettik ve onları adeta bir okul gibi yetiştiriyoruz. Birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz” diye ekledi.

BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRMEKTEYİZ

İskenderun şubesinin 6 Şubat depreminde zarar görmesine rağmen bölgedeki faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Hayati Çelikcan, “Hizmetlerimizi konteyner şubede kesintisiz olarak sürdürdük. Şimdi ise yeni adresimizde, daha güçlü bir yapıyla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte maalesef canımız arkadaşımız Mesut Kılınç’ı kaybettik. Onun anısını yaşatmak adına genel müdürlüğümüzde bir odaya ismini verdik. Hem onun hatırasını yaşatıyor hem de birlikte verdiğimiz emeği unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN ŞUBESİ’NİN YENİ ADRESİ

Tam Finans ayrıca Mersin Şubesi’ni de yeni adresine taşıdığını bildirdi. Hayati Çelikcan, “Mersin Şubesi’nde kadın çalışan oranı yüzde 72’ye ulaşmış durumda. Bu oran, kadınlara yönelik fırsat eşitliği yaklaşımının ve sahadaki aktif rollerinin güçlü bir göstergesi. Başarı hikayemiz Tam Finans’ın yalnızca istihdam değil, aynı zamanda kariyer gelişimi ve liderlik fırsatları sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.