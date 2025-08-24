“Tamamen Uçuk.” Analitik Kimyager Perdita Barran, Bir Meslektaşının Ona Parkinson Hastalarını Koklayabildiğini İddia Eden İskoç Kadından Bahsettiğinde Böyle Düşünmüştü. “Muhtemelen Yaşlı İnsanların Kokusunu Alıyor.” Dedi Barran. Joy Milne 74 Yaşında Emekli Hemşireydi. 2012’de Edinburgh Üniversitesi’nde Bir Etkinlikte Bu Durumu Paylaştı. Bu Olay, Hastalıkların Kokuyla Tespitine İlham Verdi.

SAÇMALIK DEMİŞTİ

Analitik kimyager Perdita Barran, bir meslektaşı ona Parkinson hastalığını koku ile ayırt edebilen bir İskoç kadından bahsettiğinde, bu durumu “tamamen saçmalık” olarak değerlendirmişti. Barran, “Muhtemelen yaşlı insanların kokusunu alıyor; Parkinson belirtilerini fark edip ikisini ilişkilendiriyor” düşüncesine sahip olmuş. Bu kadının adı Joy Milne’ydi ve kendisi 74 yaşında emekli bir hemşireydi. 2012 yılında Edinburgh Üniversitesi’nden Barran’ın meslektaşı sinir bilimci Tilo Kunath, bir etkinlikte Milne’in bu yeteneğinden bahsetmişti.

KOKUNUN KEŞFİ

Milne, kocası Les’in yıllar önce miskimsi bir koku yaymaya başladığını fark ettiğinde bu yeteneğini keşfetti. Les, daha sonra titreme ve diğer motor semptomlarla kendini gösteren Parkinson hastalığına yakalandı. Ancak Milne, Perth’te Parkinson hastalarının katıldığı bir toplantıda tüm hastaların aynı miskimsi kokuya sahip olduklarını fark etti. Edinburgh Üniversitesi’nde o dönemde çalışan ve şu an Manchester Üniversitesi’nde görev yapan Barran, “Biz de bunun doğru olup olmadığını test etmeye karar verdik” diyor. Kunath, Barran ve ekipleri Milne’e 12 tişört koklattı. Altı tanesi Parkinson hastaları tarafından giyilmişti, diğerleri ise sağlıklı bireylere aitti. Milne, tüm Parkinson hastalarını kesin bir şekilde ayırt etti ve bir kişiyi daha Parkinson hastası olarak işaretledi. Bu kişi, bir yıl geçmeden hastalığı gerçekten yaşamaya başladı. Barran ise bu durumu “inanılmazdı” diye tanımlıyor.

HOŞ KOKULAR VE HASTALIKLAR

Milne’in hikâyesi aslında düşünüldüğü kadar ilginç değil. İnsan bedenleri farklı kokular yayıyor ve yeni bir koku, vücutta bir şeylerin değiştiğini ya da ters gittiğini gösterebiliyor. Bilim insanları, Parkinson hastalığından, beyin hasarına ve kanser gibi birçok hastalığa kadar tanıyı hızlandırabilecek kokuya dayalı biyogöstergeleri keşfetmek için çalışmalar yapıyor. RealNose.ai’nin kurucularından fizikçi Andreas Mershin, “İnsanlar ölüyor ve biz prostat kanseri teşhisi koymak için insanların popolarına iğne batırıyoruz. Bu benim canımı sıkıyor. Oysa işaret zaten dışarıda ve köpekler tarafından algılanabilir durumda” diyerek koku ile teşhis edilme potansiyelini vurguluyor. Şirket, hastalıkları kokuyla teşhis edebilen yapay bir burun geliştiriyor.

KÜÇÜK KÖPEKLER, BÜYÜK YETENEKLER

Az sayıda insan, hastalıkların erken evrelerinde ortaya çıkan bu kimyasal kokuları ayırt edebilecek derecede güçlü bir koku alma yeteneğine sahipken, bu nedenle böyle bir teknolojiye ihtiyaç doğuyor. Joy Milne, bu az sayıdaki insanlardan biri olarak kalıtsal hiperosmiye sahipti. Bazı hastalıklar, o kadar belirgin ve kendine özgü kokular yayar ki pek çok kişi bu kokuları algılayabilir. Örneğin, hipoglisemi yaşayan diyabetlilerin nefesi “çürük elma” gibi kokabilmektedir. Barran, Parkinson hastalarının derisinde üretilen sebumu analiz ediyor ve geçmişte yapılan birçok çalışma, belirli yağ asitlerinin Parkinson hastalığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

PARKİNSON’U TESPİT ETMENİN YOLU

Ekip, Parkinson’u erken evrede tespit edebilecek basit bir deri sürüntü testi geliştirmeyi hedefliyor. Şu anda genelde titreme benzeri belirtiler gösteren hastalar nöroloğa yönlendiriliyor ve tanı yıllar alabiliyor. Barran, “Biz çok hızlı, invazif olmayan bir test istiyoruz” diyerek hastaların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, hastalıkların neden vücut kokusunu değiştirdiği üzerinde çalışmalar sürüyor. Uçucu organik bileşikler (VOC), metabolizmadaki değişimlerin vücut kokusunu etkilemesine neden olan moleküller olarak öne çıkıyor.

KOKU GÜCÜ VE TEKNOLOJİ

Gelecekte, köpeklerin olağanüstü koku alma yetisinin laboratuvar ortamında taklit edilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor. Mershin, prostat kanserini tespit edebilecek bir koku cihazı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde, Joy Milne Barran’ın araştırma ekibinde Parkinson ve diğer hastalıklar için teşhis testleri geliştirmeye devam ediyor. Barran, “750 yaşında ve çok kıymetli. Ancak bu teknik, Milne’in yeteneğini kopyalayıp Parkinson’u erken evrede tespit edebilirse, bu Joy ve Les için oldukça büyük bir miras olur” diyor.

HASTALIKLAR VE GÖZLEMLER

Barran’a göre dikkat çekici olan, Joy ve Les’in tıp eğitimi almaları ve gözlemlerinin anlamlı olduğunu fark etmeleri. “Herkes, sağlığıyla ilgili gözlem yapma ve bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğinde harekete geçme konularında kendini güçlü hissetmeli” şeklinde belirtiyor.