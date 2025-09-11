Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Zorunlu Olacak

TES’İN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI

2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program resmi olarak duyuruldu. Bu programda, enflasyon, istihdam ve büyüme gibi makro hedeflerin yanı sıra Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) ilişkin ayrıntılı bilgiler de yer aldı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını ve bu kesintiye işveren katkısının da eklenmesini içeren bir düzenleme olarak tanımlanıyor. Bu birikimlere devlet tarafından yüzde 30 katkı sağlanacak. Sistemde, çalışanların biriktirdiği primlerden faydalanabilmesi için en az 10 yıl boyunca sistemde kalmaları gerekiyor. Emeklilik yaşına ulaşan kişiler, maaşlarına ek gelir elde edebilecek. Sistem, tüm çalışanlar için zorunlu olarak planlandığı belirtildi. Çalışanların sisteme giriş yaptıktan sonra en az 10 yıl boyunca ayrılma hakkı bulunmayacak.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız olarak yürütülecek ve katılımcıların bireysel hesaplarında biriken fonlar emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek. TES, mevcut Sosyal Güvenlik sistemine ek gelir sağlamayı amaçlayan ikinci basamak bir model olarak tasarlanmış. Bu sistemin hedefi, çalışanların emeklilik döneminde refah seviyelerini artırmak ve uzun vadeli tasarrufların artmasını teşvik etmektir. İşçi, işveren ve devletin ortak katkılarıyla fonlanacak olan TES, bireysel hesaplarda biriken fonların profesyonel yatırım araçlarında değerlendirileceği bir yapı ile işleyecek. Çalışanların maaşlarından düzenli olarak yapılan kesintilerle oluşan bireysel fon havuzuyla finansman sağlanacak.

BES VE TES ARASINDAKİ FARKLAR

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gönüllülük esasına dayalı işlemekte. Çalışanlar, isteğe bağlı olarak sisteme katılabiliyor ve diledikleri zaman ayrılabiliyor. TES ise farklı bir yöntemle yürütülecek ve çalışanlar için zorunlu katılım esas alınacak. Çalışanların sistemden ayrılabilmeleri için en az 10 yıl boyunca prim ödemeleri gerekecek. Bu özellikleriyle TES, BES’e kıyasla daha katı bir yapıya sahip. Ayrıca, TES’teki katkı kaynaklarında işçi ve işveren katkısının yanı sıra devletin sağladığı yüzde 30 ek destek de bulunuyor. Bu sayede TES, işçi, işveren ve devletin ortak fonladığı, emeklilik döneminde ek gelir sunan ikinci bir basamak olarak öne çıkıyor.

SİSTEME GİREN ÇALIŞANLAR İÇİN ŞARTLAR

Hazırlanan düzenlemeye göre, TES tüm çalışanlar için zorunlu hale gelecek. Çalışanların maaşlarından düzenli olarak yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve işverenler aynı oranda katkı sağlayacak. Devlet katkısı da bu toplam miktarın yüzde 30’u kadar eklenecek. Çalışanların sisteme girmesiyle birlikte bireysel hesaplarında fon birikimi başlayacak ve bu fonlar yatırım araçlarında değerlendirilecek. Sistemden yararlanmak isteyen çalışanların en az 10 yıl boyunca TES’te kalması gerekecek. Ayrıca, emeklilik yaşı için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. Bu koşulları sağlayan çalışanlar, emeklilik maaşlarına ek olarak TES üzerinden düzenli ek gelir elde edebilecek.