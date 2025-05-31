Tamaulipas Eyaleti’nde Müzisyenler Katledildi

TAMAULIPAS’TA ŞOK EDEN OLAY

Meksika’nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaleti, müzik camiasını derinden etkileyen bir hadiseyle gündeme geldi. Yerel müzik grubu Grupo Fugitivo’nun 25 Mayıs’ta kaybolan beş üyesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemeler, müzisyenlerin acımasızca darbedilip ardından yakıldıklarını gösterdi. Teksas sınırındaki Reynosa kentinde kaybolan gruptaki üyeler için aileleri, kayıp başvurusu yapmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran çağrılarda bulunmuştu. Ancak günler sonra ormanlık bir alanda bulunmaları, onların kaybolmasıyla ilgili umutları tamamen yok etti.

CİNAYETLERİ UYUŞTURUCU KARTELLERİ İLE BAĞLANTILI

Olay yerindeki incelemeler, müzisyenlerin maruz kaldığı şiddetin boyutunu açıkça ortaya çıkardı. Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, cinayetlerin arkasında bölgede faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerinin bulunduğunu bildirdi. Barrios, müzisyenlerin muhtemelen Cartel del Golfo’nun “Los Metros” adındaki fraksiyonuna ait kişiler tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Şu ana dek soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin Los Metros fraksiyonuyla ilişkilendirildiği değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturmanın devam ettiğini ve adli delillerin hala toplandığını duyurdu.

AİLELER PROTESTO DÜZENLEDİ

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililerden yardım istemiş; Reynosa Belediyesi önünde bir araya gelerek kayıpların bulunması için protestolar gerçekleştirmişti. Trafiğe kapatılan yolda düzenlenen eylemlerde güvenlik önlemleri artırılarak, aileler yetkilileri göreve çağırmıştı. Ancak, maalesef beklenen haber acı bir gerçekle sonlandı.