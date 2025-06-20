Tamer Dağlı, 1000 Kişilik Yurt Müjdesi Verdi

ÖĞRENCİ YURDU MÜJDESİ

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Balcalı Mahallesi’nde 1000 kişilik bir öğrenci yurdunun yapılacağını duyurdu. Dağlı, gençlere yönelik her adımın geleceğe yatırım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitim altyapısını güçlendirmeye ve gençlere daha iyi imkanlar sunmaya devam ettiklerini belirten Dağlı, şu ifadeleri kullandı: “Gençlerimizin çağın gerekliliklerine uygun şartlarda eğitim hayatlarını sürdürmesi, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun merkezinde yer almaktadır.”

PROJE DETAYLARI

Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Yurtlar Bölgesi’nde gerçekleştirilecek 1000 kişilik öğrenci yurdu projesi, hem yapısal kalitesi hem de kapasitesiyle dikkat çekecek. Bodrum ve zemin üzeri 5 kat olarak çelik konstrüksiyonla inşa edilecek bu yurt, depreme dayanıklı mimarisiyle öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Projenin toplam maliyeti 1 milyar 190 milyon lira olarak öngörülüyor ve 200 gün içinde tamamlanarak hizmete sunulacak. Dağlı, bu projenin barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, Sarıçam’ın sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlayacağını ekledi.

EĞİTİME ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK

Dağlı, gençlerin eğitime erişimini kolaylaştırmanın ve onlara huzurlu bir öğrenim ortamı sağlamanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Ayrıca, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti. “Adana’mız için çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni yurdumuz şimdiden hayırlı olsun,” şeklinde düşüncelerini paylaştı.