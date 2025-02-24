Tamer Karadağlı’dan Gezi Parkı Yorumu

GEZİ PARKI EYLEMLERİNE KATILIMI AÇIKLADI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katılımını değerlendirdi. “Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım” diyerek yaşadığı durumu aktardı.

GÜNDE 22 SAAT ÇALIŞTIĞINI BELİRTTİ

Sabah yazarı Tuba Kalçık ile yaptığı sohbet sırasında genel müdürlük mesaisiyle ilgili yoğun bir çalışma temposundan bahsetti. Karadağlı, “Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul’dan Ankara’ya taşıdım. Tüm zamanımı Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum. Kuruma faydam olsun diye, tiyatroyu herkese ulaştıralım diye… İzleyicilerimize oyunlarımıza sunarken arkasında çok büyük bir emek var” şeklinde ifade etti.

ELEŞTİRELERE CEVAP VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gelen eleştirilerle ilgili düşüncelerini paylaştı ve “Kişisel olarak algılamıyorum. Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim” diyerek konuya açıklık getirdi.