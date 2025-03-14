Tamer Karadağlı’nın Kızı Piyano Başarısı İle Gündemde

TAMER KARADAĞLI’NIN YENİ GÜNDEMİ

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile birlikte başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tamer Karadağlı, şu an Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Karadağlı, şimdi de kızı Zeyno ile gündemin oluşturuyor.

Arzu Balkan ile gerçekleştirdiği evlilikten dünyaya gelen Zeyno, şu an 18 yaşında genç bir birey. Küçük yaşlarından beri piyano çalmaya ilgi duyan Zeyno Karadağlı, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması’nda ikinci olmayı başardı.

Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı öğrencisi olan Zeyno Karadağlı, babası Tamer Karadağlı tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla tebrik edildi. Karadağlı, kızının fotoğrafını paylaşarak, “Tebrik ediyorum canım kızım. Yolun hep açık, başarıların her daim senle olsun” şeklinde bir mesaj yazdı.