Tamer Karadağlı, Sidra’ya cevap verdi

OKUL ÖĞRENCİSİNDEN TİYATRO TALEBİ

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sahne ekipmanı talebinde bulunan ilkokul öğrencisi Sidra Topçuoğlu’nun mektubuna yanıt verdi. Karadağlı, sosyal medya hesabından Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu öğrencisi Sidra’nın mektubunu paylaştı. Mektubunda okulun konferans salonundaki eksikliklere dikkat çeken Topçuoğlu, “Tamer amca, bizler tiyatro yapmayı çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla tiyatro oyunları oynamak istiyoruz. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz bizi izlesin istiyoruz. Okulumuzda bir konferans salonu var ama perdemiz eski, ışıklar iyi çalışmıyor, dekorumuz yok ve mikrofonlarımız hep bozuluyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

TİYATRO SEVGİSİNE DESTEK

Tamer Karadağlı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ile temasa geçtiğini belirterek, “Ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlerin mutlu olması, tiyatro ile bu kadar iç içe olmanız beni çok mutlu etti.” açıklamasında bulundu. Bu destek, gençlerin tiyatro aşkının artırılması ve eğitim süreçlerine katkı sağlanması açısından önem taşıyor. Tiyatro eğitimi, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişiminde ve yaratıcılıklarının artırılmasında önemli bir yer tutuyor.