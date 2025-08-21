Tamer Tamtürk, Avrupa’da Destek İçin Geldi

MOĞOLİSTAN’DAN ATİNA’YA UZANAN TARİHİ YOLCULUK

MOĞOLİSTAN’dan yola çıkıp Samsunspor’u desteklemek için yola çıkan taraftar Tamer Tamtürk, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Panathinaikos ile karşılaşacak olan takımını desteklemek amacıyla 12 gün süren kara ve tren yolculuğuyla tam 10 bin 300 kilometre katederek Atina’ya ulaştı. Samsunspor’un taraftarları, Atina’nın Kallimarmaron semtinde bir araya gelerek coşkularını paylaştı. Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, ellerinde bayraklarla kenti renklendirerek, Samsunspor’a destek verdi.

TARAFTARLAR COŞKULU KUTLAMALAR YAPIYOR

Maç öncesi buluşan taraftarlar, Samsunspor’a tezahüratlar yaparak Atina sokaklarını inlattı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, taraftarların neşeli kutlamaları renkli anlara sahne oldu. Taraftarlar, ilk maç için umutlu olduklarını dile getirerek, Tamer Tamtürk’ün 12 günde kat ettiği yolculuğu hayranlıkla karşıladı.

UZUN YOLCULUĞUN HİKAYESİ

Tam 10 bin 300 kilometreyi geride bıraktığını ifade eden Tamer Tamtürk, “Samsunluyum ama buraya bir hikaye ile geldim. Bunu birkaç ay önce planlamıştık. Sonra uluslararası çapta başvurularımızı yaptık. Bir Avrupa kupası maçına en uzaktan gelen taraftar olmak için. Moğolistan’dan yola çıktım. Sadece karayolu ve tren yolu kullanarak bu mesafeyi kat ettim. Moğolistan’dan Sibirya’nın bozkırlarından, Rusya topraklarını geçerek Belarus, Polonya, Macaristan üzerinden Belgrad’a kadar geldim. Tam 12 gündür yoldayım. İnşallah bu yolculuğa iyi bir sonuçla noktalamış oluruz” şeklinde konuştu.