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Tamirci Salih Usta Son Kaleyi Savunuyor

SON KALE OLARAK GÖRÜYORUM

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, çocuk yaşlarda başladığı ayakkabı tamirciliğini 63 yıldır sürdüren Salih Karadeniz, yalnızca 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları onarıyor. Mesleğin giderek kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Karadeniz, kendisini “son kale” olarak tanımlıyor.

ÇIRAK YETİŞMEMESİ MESLEĞİ ETKİLİYOR

Ayakkabı tamircisi olarak 14 yaşında çıraklık yapmaya başlayan Karadeniz, 63 yıldır bu mesleği sürdürüyor. Şehirde artan kalabalığın ortasında yer alan dükkanında, ustaların mesleği bırakması ve çırakların yetişmemesi sebebiyle kendisinin son kalan temsilci olduğunu düşünüyor. Fabrikasyon üretimin artmasıyla birlikte ayakkabı tamirciliğine olan ilginin azaldığını vurgulayan Karadeniz, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih eden bir kitle olduğunu belirtiyor.

İNSANLAR BÜTÇELERİNE GÖRE DAVRANIYOR

Ekonomik zorluklar sebebiyle yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih eden Karadeniz, “Ayakkabı tamir fiyatları malzemenin kalitesine göre değişiyor,” diyor ve 400 TL’ye kadar ayakkabı tamiri yapılabildiğini ekliyor. Yüksek fiyatlar yüzünden insanların yeni ürün almak istemediğini ifade eden Karadeniz, bütçe sıkıntıları nedeniyle tamir ettirme yoluna gittiğini aktarıyor.

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