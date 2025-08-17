Tammy Abraham 6. Golünü Attı

TAMMY ABRAHAM’DAN GOL VE GALİBİYET

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Eyüpspor ile oynanan maçta attığı golle siyah-beyazlı formayla toplam gol sayısını 6’ya çıkardı. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yenerek sezona galibiyetle adım attı.

PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham, karşılaşmanın 19. dakikasında kullandığı penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Abraham’ın Beşiktaş’taki 6. golü oldu. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk’e karşı 1, St. Patrick’s maçında ise 4 gol kaydeden golcü, bu maçta da 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca performans sergiledi.

İSTANBUL’DA BAŞARILI PERFORMANS

Abraham’ın bu başarılı performansı, takımın galibiyetinde büyük katkı sağladı. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte sezonu umut verici bir başlangıçla kapatmış oldu.