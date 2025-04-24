Tammy Bruce, ABD’nin desteğini yineledi

İSRAİL’İN GAZZE YARDIMLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARA CEVAP

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, ABD’nin Gazze’ye yardımların engellenmesini desteklediği yönündeki açıklamalarını onaylamadığını ifade etti. Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki son durumlara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in insani yardım geçişlerine engel olmasına ABD’nin destek verdiği iddialarını reddeden Bruce, Ben-Gvir’in açıklamasını “kendi kendine söylediği, doğrulanmamış veya tartışılmamış bir şey” olarak değerlendirdi.

ABD’NİN YARDIM TAHAHÜDÜ DEVAM EDİYOR

Tammy Bruce, bu iddianın, Başkan Donald Trump yönetimine ait hükümetin yaklaşık 100 gündür Gazze’de ateşkes sağlama ve yardımların ulaştırılması için yürüttüğü çalışmalarla “tamamen çeliştiğini” belirtti. Bruce, İsrailli Bakan’ın ifadesini “tek bir kişinin yorumu” olarak tanımlarken, “Ama yapacağım şey, kesinlikle İsrail’e olan desteğimizi, Gazze’de daha iyi bir çerçeve oluşturma, katliamı durdurma, yardım ve gıdaya ulaşma taahhüdümüzü yinelemek olacak” dedi. ABD’nin Gazze’de ateşkesin yeniden sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

NÜKLEER GÖRÜŞMELERİN ÜÇÜNCÜ TURU UMMAN’DA YAPILACAK

Tammy Bruce, İran’la nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Nisan’da Umman’da gerçekleştirileceğini doğruladı. Bruce, Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton’un bu görüşmelerde ABD teknik heyetine liderlik edeceğini ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da görüşmelerde yer alacağını bildirdi. Üçüncü tur görüşmelerle ilgili olarak, “Kabul edilebilir olan ve olmayan şeyler konusunda çok net bir çizgi var. Kabul edilemez olan şey nükleer silaha sahip olmaktır” diyen Bruce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) bir ekibin bu hafta İran’ı ziyaret etmesinin beklendiğini paylaştı.

İRAN İLE MÜZAKERE SÜRECİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın “uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi” kabul etmesi halinde sivil nükleer program sahibi olabileceğini belirtmişti. İran ile ABD arasındaki müzakereler, 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e doğrudan nükleer müzakereler için bir mektup göndermiş, mektuba İran Umman üzerinden yanıt vermişti. Tahran ile Washington, mektup trafiği sonrası Umman’da 12 Nisan’da dolaylı görüşmeler düzenlemişti. Taraflar, 19 Nisan’da İtalya’nın Roma kentinde yeniden Umman aracılığıyla bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme sağlandığını bildirmişti. 26 Nisan’da, Umman’da hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler gerçekleştirilecek hem de üst düzey müzakerelere devam edilecek.