Tammy Bruce, Diplomasi İsteniyor Dedi

DİPLOMASİ VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington hükümetinin Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden çatışmaların bitirilmesi için çözümün “savaş değil diplomasi” olması gerektiği görüşünü yineledi. Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin Rusya ve İran ile gerçekleştirilen görüşmelere dair sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların savaşla çözülemeyeceğini düşündüklerini vurgulayan Bruce, “Açıkçası, Ukrayna ve Rusya söz konusu olduğunda buna inanmıyorlar. Bunu defalarca söylediler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bruce, “Başkan Trump, bunun diplomatik olarak çözülmesini istiyor.” şeklinde ekleme yaptı.

ASKERİ KAZANIŞ OLMAZ

Bruce, Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio’nun, Karadeniz’in kuzeyindeki çatışmanın “askeri olarak kazanılamayacağı” yönündeki sözlerini hatırlatarak, “bu yüzden diplomasinin işe yaramasını istiyorlar” dedi. Sözcü Bruce, Rubio’nun yarın Londra’da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik zirveye “yoğun programından dolayı” katılamayacağını aktardı. Londra’daki zirveye ABD’yi temsilen Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un katılacağı bilgisini paylaştı.

İRAN GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE KAPALI KALDI

Tammy Bruce, ABD ile İran arasında Tahran’ın nükleer programı hakkında gerçekleştirilecek olan üçüncü tur görüşmelere ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı. Bruce, “Bundan sonra ne olabileceği konusunda yorum yapmayacağım. Bu noktada size bildireceğim yeni bir şey yok.” diyerek durumu özetledi. İran ile ABD arasındaki önceki görüşmeler İtalya’nın başkenti Roma’da Umman aracılığıyla yapılmış ve bu görüşmelerin ikinci turu 19 Nisan’da sona ermişti. İran resmi haber ajansı IRNA, heyetlerin bir hafta içinde yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.