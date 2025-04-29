Tammy Bruce, Tansiyonun Artırılmamasını Vurguladı

ABD’DEN GÜVOK DÜZENLEMELERİ İÇİN ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Cammu Keşmir’de meydana gelen terör saldırısının ardından Pakistan ile Hindistan arasında artan gerginliğe yönelik “tansiyonun artırılmaması” çağrısında bulundu. Bruce, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ile ilgili soruları yanıtladığı sırada, bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, “Yetkilileri sorumlu bir çözüm için birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz. Dünya bunu izliyor.” şeklinde konuştu. Tansiyonun daha fazla “arttırılmaması” gerektiğini belirten Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşeceği bilgisini de aktardı. Hindistan ve Pakistan hükümetleriyle sadece dışişleri bakanları düzeyinde değil, birden fazla düzeyde temas halinde olduklarını belirtti.

GAZZE ABLAKASINI KALDIRMA ÇABALARI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, başka bir soru üzerine, ABD’nin Gazze’ye yönelik insani yardımları engelleyen ablukayı kaldırmak için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze yardımı konusundaki “çok büyük bir ilaç ve gıda ihtiyacı olduğu ve bununla ilgilenildiği” yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, bunun ABD’nin bu konudaki eylemlerini değerlendirdiğini gösterdiğini ifade etti.

SURİYE İLE İLİŞKİLERDE İHTİYATLILIK

Suriye geçici hükümetinden bir heyetin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde bazı görüşmeler yapmak üzere bulunduğunu paylaşan Bruce, ABD hükümetinin bu heyetle planlanmış bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Bruce, “Şimdilik Suriye ile diplomatik ilişkileri normalleştirmiyoruz ve size doğrulayabileceğim hiç bir toplantı yok.” diyerek, ABD’nin Suriye politikalarını “ihtiyatlı şekilde” değerlendirmeye devam ettiğini açıkladı.

PAHALGAM’DA MEYDANA GELEN TERÖR SALDIRISI

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiğini” iddia ederek, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Ayrıca, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alarak, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurdu. Pakistan ise suçlamaları reddederek, Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılması durumunda, nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacaklarını ilan eden Pakistan, Hindistan ile her türlü ticareti askıya alarak hava sahasını kapattı.