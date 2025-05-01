Tammy Bruce, Trump’ın Rubio’yu Atadığını Açıkladı

TRUMP’IN YENİ ATAMALARI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığını, bir gazeteciden öğrendi. Günlük basın toplantısında, bir gazeteci, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’u ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine aday göstermeyi planladığını ve bu görevi geçiş sürecinde Rubio’nun yürüteceğini belirten bir Truth Social paylaşımını sordu. Bruce, “Bunu ilk kez sizden duyduğum açık.” diye yanıt verdi.

BRUCE’UN AÇIKLAMALARI

Sözcü Bruce, bazı konularda “öngörüsü olduğunu ancak başkan bir şeyin olacağını söylemeden önce hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini” ifade etti. Trump’ın aldığı karar sonrası Rubio’nun aynı anda birden fazla görevi üstleneceğini vurgulayan Bruce, Başkan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak “haberlerin anlık olarak iletilmesinde modern teknolojinin ve sosyal medyanın sunduğu mucizevi imkanlara” dikkat çekti.

WALTZ VE WONG’UN GÖREVLERİ

ABD medyası, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna “yanlışlıkla” bir Amerikalı gazeteciyi eklemesi yüzünden eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ve yardımcısı Alex Wong’un görevlerinden ayrılacağını duyurdu. Bu durum, Trump’ın atamalarıyla birlikte daha fazla dikkat çekiyor.