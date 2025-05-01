Tammy Bruce, yardımların devamını istiyor

GAZZE’YE YARDIM İHTİYACI VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail’in işgali altında bulunan Gazze’ye yardımın devam etmesini istediklerini ifade etti. Bruce, düzenlediği günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze’deki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı insani duruma dikkat çeken Bruce, “Yardımların devam etmesini istiyoruz. İnsani yardım malzemelerinin ve desteğin güvenli bir şekilde taşınabildiği ve yağmalanmadığı, çalınmadığı ve insanların soyulmadığı sürece devam etmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

SAVAŞ BÖLGELERİNDE YARDIM STANDARTLARI

Aynı zamanda, savaş bölgesine yardım ulaştırmanın belirli standartları olduğunu belirten Bruce, “Bunun çok yüksek bir çıta olduğunu düşünmüyorum.” dedi. Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuyla ilgilendiğini hatırlatarak, Başkan’ın daha önce “Gazze’ye iyi davranılması gerektiği, bölgede ilaç ve yiyeceğe çok büyük ihtiyaç duyulduğu” yönündeki sözlerini yineledi. Bu kapsamda atılan adımlar hakkında “ayrıntıları paylaşamayacağını” dile getiren Bruce, ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin “mükemmel” gittiğini ve Tel Aviv yönetiminin ABD’nin en büyük müttefiklerinden biri olduğunu vurguladı.

SURİYE İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, 29 Nisan’da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Suriye hükümeti yetkilileriyle ABD Dışişleri Bakanlığı görevlileri arasında bir görüşme yapıldığını doğruladı. Toplantıda ele alınan konulara kısaca değinen Bruce, “Geçici yetkilileri, Suriye vatandaşları için istikrarı güçlendirecek, ciddi komşularla barışı güvence altına alacak, Suriye ekonomisini geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğini sağlayacak politikalar seçmeleri konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR VE ŞİDDET OLAYLARI

Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması konusundaki bir soruya cevap veren Bruce, bu durumun “geçici yetkililerin eylemlerine ve ilettikleri belirli güven kazanma önlemlerine vereceği olumlu yanıta bağlı olacağını” ifade etti. Ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bruce, Dürzi toplumuna yönelik son şiddet olaylarının farkında olduklarını vurguladı. Bruce, “Geçici yetkilileri, şiddet ve sivil zarar faillerini eylemlerinden sorumlu tutmaya ve tüm Suriyelilerin, her birinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.” dedi.