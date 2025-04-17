Tan Sağtürk, “Çelebi Operası”nı tarihe yazdırıyor

ÇELEBİ OPERASI DÜNYA PRÖMİYERİNE HAZIRLANIYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, “Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğümüz, ‘Çelebi Operası’nın Dünya Prömiyerini yaparak adını tarihe yazdırıyor” diyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet’in ilk kuşak sanatçılarından Ekrem Reşit Rey’in yazdığı ve Türk Beşleri’nin önemli isimlerinden Cemal Reşit Rey’in bestelediği ‘Çelebi’ operasının dünya prömiyeri için hazırlık yapıyor. Eserin prömiyeri, Gürçil Çeliktaş’ın rejisiyle 19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

ESERLERİN MÜZE DEĞERİ BULUNUYOR

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Tan Sağtürk, Cemal Reşit Rey’in ‘Çelebi Operası’, Ahmed Adnan Saygun’un ‘Gılgamış Destanı’ ve Cemal Reşit Rey’in ‘Deli Dolu Opereti’ eserlerinin özverili çalışmalarla tekrar hayata geçirildiğini belirtiyor. Sağtürk, bu eserlerin müze değeri taşıdığını ifade ederek, “Orijinal el yazması notaları, beyaz eldivenlerle en hassas şekilde, bir mücevherat ustası edasıyla çalışıldı. Her biri bir pırlanta değerinde olan eserler, bu çalışmayla Devlet Opera ve Balesinin repertuvarında yer alıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’müz, bu eserlerden ‘Çelebi Operası’nın Dünya Prömiyerini yaparak adını tarihe yazdırıyor. Cemal Reşit Rey, Türk müziğine büyük katkılarda bulunmuştur” sözlerini kullanıyor.

OSMANLI VE BATI MÜZİĞİ USTALIKLA HARMANLANIYOR

Tan Sağtürk, ‘Çelebi Operası’nın Türk operasının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor. “1942-1945 arasında bestelendiği ve 1975’te piyano-şan partisyonunun tamamlandığı bu eser, ulusal kimliği güçlü bir biçimde yansıtan Cemal Reşit Rey’in halk müziği motiflerini Batı müziği teknikleriyle işleyerek ortaya koyduğu bir çalışmadır. Eserde, Osmanlı kültürüne özgü estetik anlayış, Batı müziği olanaklarıyla ustaca harmanlanmıştır” şeklinde konuşuyor.

ATA’MIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKMA GİRİŞİMİ

Çelebi Operası’nın isminin Osmanlı dönemine ait kültürlü ‘Çelebi’ karakterinden alındığını belirten Sağtürk, “Eserde, bu karakterin dünyayı anlama çabası anlatılırken, aynı zamanda doğu-batı sentezi çerçevesinde kültürel bir yolculuk da işleniyor. Bu tarihi eserin yeniden canlandırılması, Ata’mızın mirasına sahip çıkma girişimidir” diyor. Ayrıca, projede emek veren sanatçılar ve teknik ekiplerden de övgüyle bahsediyor.

ZORLU BİR PROJE OLARAK TANIMLANIYOR

Eserin rejisörü Gürçil Çeliktaş ise, Lale Devri’nde geçen eserin modern bir eser olarak nitelendirildiğini kaydediyor. “O dönemle müziği birleştirmeye çalıştık ve sonunda zor bir eser olan ‘Çelebi’ ortaya çıktı. Eserin 4’üncü perdesinin tamamlanması için Cemal Reşit Rey’i ziyaret ettim ve onunla anlaşma yapıldı. Bu süreçte büyük zorluklar yaşadık ama nihayet başardık ve seyirci de eseri sevecektir” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.