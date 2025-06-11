Tanal, Güvenlik Uygulamasına Tepki Gösterdi

DAVADA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargılandığı davayı takip etmek için bölgeye gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik uygulamaları sebebiyle jandarma komutanıyla gergin bir diyalog kurdu. Tanal, duruşma salonuna yaklaşık bir kilometre mesafede aracını bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek mevcut durumu eleştirdi. “17 yıldır olmayan bir aksiliği bugün niye yaşıyoruz? Arabayı 1 kilometre ötede bırakıyoruz. Bu duruşmalara yıllardır katılıyorum, böyle bir şey ilk kez oluyor!” diyerek tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA VE MEYDAN OKUMA

Yaşanan tartışma esnasında güvenlik görevlisinin “Resmi aracınız trafiği engelliyor” ifadesine karşılık Tanal, “Gelin birlikte bakalım! Eğer öyle değilse milletvekilliğinden istifa edeceğim!” şeklinde meydan okudu. Tanal, durumu “siyasi baskı” ve “komplo” olarak tanımladı. “Bu bir komplo! Bunu kabul etmiyorum!” diyerek bu durumu protesto eden CHP’li vekil, yaşananları kınadı.