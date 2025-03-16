Tandır Ekmek İçin Kilometrelerce Yol Kat Ediyorlar

KADINLARIN TANDIR EKMEĞİNE YOĞUN İLGİ

Elazığ’da kadınların ürettiği tandır ekmek, vatandaşları kilometrelerce yol kat etmeye sevk ediyor. Daha önce çeşitli iş yerlerinde görev alan Filiz Gül, Yemiş Mahallesi’nde bir tandır fırını kurarak iş hayatına devam ediyor. İlk olarak kız kardeşleriyle beraber çalışmaya başlayan Gül, artan taleplerle birlikte ekip sayısını 10 kadın ve toplamda 12 kişiye çıkardı. Ramazan ayıyla birlikte, vatandaşlar tandır ekmeği almak için yoğun bir akın başlattı. Merkeze 7 kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen, kuyruklar oluşturarak uzun süre bekleyen halk, bu lezzeti tatmak için çaba sarf ediyor. Gül ise çalışanlarıyla birlikte talepleri karşılamak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyor.

KALİTELİ ÜRETİM VE İSTİHDAM

İşletme sahibi Filiz Gül, “Çok güzel bir meslek. Buranın bu kadar kalabalık olmasının nedeni, ekmeklerimiz köz ateşte doğal bir ortamda pişmesidir. Çok lezzetli bir ekmeğimiz var. Vatandaşlarımız da bunun farkında” şeklinde duygularını aktarıyor. Şuanda 10 kadına iş sağladığını söyleyen Gül, “Ailemle hep beraber çok güzel bir iş çıkartıyoruz. Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum” diye ekliyor. Kırsal bir bölgede yer aldıkları için özellikle hafta sonları yoğunlaştıklarını belirtiyor. Sabah 08.00’de iş başı yaptıklarını ve taleplere yetişebilmek için akşam saat 20.00’ye kadar çalıştıklarını, bazen Ramazan ayı dolayısıyla gece saat 24.00’te evlerine döndüklerini belirtiyor.

TÜKETİCİLERDEN GÜÇLÜ TALEP

Tandır ve top ekmeği satın alan müşterilerden Abdullah Kolkıran ise, “Eskisi gibi olmasa da tandır ekmeği tüketiliyor. Burası kalabalık oluyor. Ben maçtaydım, telefon açarak gidip alacağımı söyledim” ifadeleriyle durumu değerlendiriyor. Tüketiciler, ekmek sıkıntısı yaşandığında telefonla tedarik edilmemesi gerektiği uyarısını alıyor. Kolkıran, “Şuan da 10 tane top ekmeği ve 4 tane tandır ekmeği aldım. Akşama iftar ekmeğimiz var” şeklinde ekliyor.