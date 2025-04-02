Tandır Kebabı Fiyatlarına Zam Yapıldı

FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

Denizli’nin ünlü lezzeti tandır kebabına, kuzu et fiyatlarındaki astronomik artış ve artan maliyetler yüzünden zam geldi. Yeni fiyat tarifesine göre, 250 gramlık porsiyon 625 TL’ye, 4-5 kişinin rahatlıkla doyabileceği 1 kilogram tandır kebabı ise 2 bin 500 TL’ye yükseldi. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, zam konusunda açıklamalarda bulundu. Tandır kebabı üretiminde yapılan maliyet artışları, işletmeler için zor bir durum yarattı.

ASTRONOMİK ZAM VE MALİYETLER

Metinöz, kuzu etindeki yüksek fiyat artışı sebebiyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti ve “Son raddeye kadar zammı uygulamadık” ifadesini kullandı. Kuzu et fiyatlarındaki artışların üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini aktaran Metinöz, “Kilogram fiyatı 400-420 TL olan kuzu karkas eti, günümüzde 600-620 TL seviyesine yükseldi. Yaklaşık yüzde 50’yi geçen bu zam sonrası kebap fiyatlarına yansımak zorunda kaldı” dedi.

PİŞİRME SÜRECİ VE MALİYETLER

Tandır kebabının hazırlanma sürecinin maliyetleri artırdığını dile getiren Metinöz, “Denizli Tandır Kebabı, özel bir teknikle hazırlanıyor ve uzun saatler boyunca taş fırınlarda pişiriliyor. Bu süreçte ciddi oranda fire veriliyor. 2 kilogram kuzu etinden ancak 1 kilogram tandır kebabı elde edilebiliyor. Yani, et fiyatındaki her artış, doğrudan maliyete yansıyor” şeklinde konuştu.

VERGİ YÜKÜ VE İŞLETMELERE ETKİSİ

Metinöz, sadece et fiyatlarının değil, aynı zamanda vergi farklarının da işletmelere ek yük getirdiğini belirtti. Kuzu karkas alımında uygulanan yüzde 1 KDV oranının, kebap olarak satışa sunulduğunda yüzde 10’a yükseldiğini ifade eden Metinöz, “Bu fark, esnafın maliyetlerini artırıyor. Şu anda, 1 kilogram Denizli Tandır Kebabı üretiminin ham maliyeti bin 240 TL’ye ulaştı. Buna ek olarak 228 TL KDV ödeniyor. İşletme giderleri, kira ve enerji maliyetlerindeki artış da eklenince fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi” dedi.

FİYAT PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

Tandır kebabının pahalı olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Metinöz, bu lezzetin fiyat-performans açısından halen uygun seçeneklerden biri olduğunu savundu. “1 kilogram tandır kebabı ve yanında sunduğumuz aperatiflerle 4-5 kişi rahatlıkla doyabiliyor” diyen Metinöz, “Bugün fast food ürünlerinden döner çeşitlerine kadar birçok yemeğin fiyatı dikkate alındığında, sunduğumuz lezzetin fiyat açısından hala uygun olduğu görülecektir. Ancak buna rağmen, sosyal medyada ‘pahalı’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Esnaf olarak amacımız her zaman kaliteyi en uygun fiyatla sunmak oldu, ancak mevcut maliyetler nedeniyle fiyatları güncellemek zorunda kaldık. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte, Denizli Tandır Kebabının 250 gramlık porsiyonu 625 TL, 1 kilogramı ise 2 bin 500 TL oldu,” şeklinde konuştu.