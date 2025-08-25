Tandırlı Köyünde Ayı Saldırısı Oldu

AYI VE KURTLARIN SALDIRISIYLA KAYIP VE TELEF OLAN KUZULAR

Erzincan’ın Tandırlı köyünde, ayı ve kurtların meydana getirdiği saldırıda 25 kuzu telef oldu, 35 kuzu kayboldu. Sürü sahipleri, sürüye saldıran ayıyı kaçarken cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Doğayla iç içe yaşam süren besiciler, bu yaban hayvanlarının saldırısıyla büyük bir şok yaşadı. Şehre yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, hayvanların saldırıya uğradığı bu olayda, 25 kuzu telef olurken, 35 kuzu kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE DRONE DESTEĞİ

Olayı fark eden sürü sahibi ve Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, yaralı bir kuzunun sürüye geri döndüğünü belirtmesiyle durumu anladıklarını ifade etti. Karakuş, “Dün akşam saatlerinde bir tane yaralı kuzunun gelip sürüye dahil olmasıyla durumu anladık. Hayvanlarımızı saydık yaklaşık 60 kuzumuzun eksik olduğunu gördük. Geniş çaplı aramalar yaptık, 25 tanesini telef olmuş halde bulduk. 35 hayvanımız halen kayıp.” dedi. Arama faaliyetlerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ile birlikte, bölgede haber çalışması için bulunan İHA Muhabiri Adem Küçükkaya da drone desteğiyle katkı sağladı.