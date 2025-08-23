Tandoğan Köyü’nde İki Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Muş-Bitlis karayolu Tandoğan köyü mevkiinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 12 ACJ 153 plakalı otomobil ile 49 AAR 657 plakalı araç Tandoğan köyü yakınlarında çarpıştı.

SALGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.